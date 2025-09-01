Домогательства в поездах не прекращаются, 80% жертв молчат о произошедшем

Новости

Токио, 29 августа (Jiji Press) – Домогательства в поездах продолжают оставаться серьёзной проблемой. По данным исследований, около 80% пострадавших не обращаются в полицию или к окружающим за помощью, предпочитая молчать о случившемся, и некоторые люди неоднократно становятся жертвами подобных инцидентов. Организации поддержки подчёркивают необходимость «мер по предупреждению домогательств».

В июне мужчина тридцати с лишним лет был задержан с поличным сотрудниками полицейского участка Фукагава Столичного управления полиции за домогательства к школьнице в вагоне метро в районе Кото города Токио. На протяжении около 10 месяцев с августа прошлого года мужчина приставал к одной и той же школьнице 2-3 раза в неделю и преследовал её, даже когда она меняла вагоны или время поездок.

«Даже если я меняла вагон, но всё равно подвергалась домогательствам, я думала, что лучше просто терпеть», — так думала школьница. Через два дня после того, как она решилась обратиться в полицию с заявлением о произошедшем, мужчина был арестован. Позднее он был повторно арестован и предан суду по обвинению в совершении сексуального принуждения в отношении школьницы в поезде в другой день.

По данным Столичного управления полиции, количество выявленных случаев домогательств с января по июнь этого года составило 303 инцидента. 70% случаев произошло в вагонах поездов, а 30% жертв составили подростки.

Однако многие пострадавшие предпочитают молчать о случившемся. Согласно опросу, проведённому Кабинетом министров в прошлом году среди около 2300 мужчин и женщин в возрасте 16-29 лет, 80% ответили, что «не сообщили о последнем инциденте в полицию или соответствующие органы». Наиболее частой причиной отказа от обращения в полицию стал ответ «не хотели раздувать проблему» — так ответили 40% опрошенных.

Мацунага Яёи (60 лет), представитель общественной организации «Центр деятельности по предотвращению домогательств» (Осака), отмечает: «Домогатели склонны выбирать тихих людей, которые вряд ли будут сопротивляться. Таких людей будут преследовать снова и снова. Многие боятся обращаться в полицию или рассказывать окружающим, поэтому необходимы меры, не допускающие совершения домогательств».

В рамках профилактических мер центр продвигает использование значков с надписями вроде «Я не буду молчать о случившемся». По словам пользователей, после начала ношения значков домогательства прекратились.

По словам Мацунага, многие люди не осознают, что подвергаются домогательствам, до тех пор пока действия не эскалируют — например, от простых прикосновений к юбке до проникновения рук под нижнее бельё. «Важно с детского возраста объяснять, что такое домогательства», — подчёркивает она.

◇ Меры против домогательств в поездах

【Предотвращение】

Перед посадкой проверять, нет ли лиц с подозрительным поведением

Избегать мест у дверей и переходов между вагонами

Размещать на видном месте тревожную кнопку или значки против домогательств

【Противодействие】

Отталкивать руками

Изменять положение тела

Заслоняться сумкой

Присесть на месте

Выйти и перейти в другой вагон

(По материалам интервью с Центром деятельности по предотвращению домогательств)

