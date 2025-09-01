«Ноль новых преступников и жертв» – конкурс значков против домогательств существует уже 10 лет. 27-летняя девушка сделала свой опыт движущей силой перемен

Новости

Осака, 1 сентября (Jiji Press) – «Значки против домогательств в транспорте», которые бесплатно распространяет общественная организация «Центр по борьбе с домогательствами в транспорте» (Осака), придумала Тоноока Такако (псевдоним, 27 лет) 10 лет назад, будучи старшеклассницей. Она продолжает работу по созданию общества без домогательств, руководствуясь принципом «никаких новых преступников и жертв».

Тоноока впервые столкнулась с домогательствами на второй день после поступления в старшую школу в апреле 2014 года – в поезде по дороге на учёбу. «Я так испугалась, что не могла ни закричать, ни что-либо предпринять». Хотя она меняла вагоны и время поездок, а также добиралась в школу с друзьями-юношами, домогательства не прекращались.

В апреле следующего года она впервые самостоятельно задержала преступника. Передавая его полиции, поняла: «Задержание – не самоцель. Я просто не хотела больше становиться жертвой». Вместе с матерью она изготовила карточку с надписью «Домогательства – преступление. Я не стану терпеть молча», прикрепила её на видное место рюкзака и стала так ездить в школу. Домогательства прекратились раз и навсегда.

Разместив в социальных сетях пост о карточке, она получила отклик от женщины, пострадавшей от домогательств. Ею оказалась Мацунага Яёй (60 лет), подруга детства её матери, ставшая впоследствии руководителем Центра. Они вместе обсудили идею и решили через краудфандинг изготовить значки, демонстрирующие непримиримость к домогательствам, а в январе 2016 года для их распространения учредили Центр.

К настоящему времени Центр распространил около 30 000 значков. Поначалу они были платными, но с ростом числа сторонников с 2022 года стали бесплатными. От учениц женских школ, получивших значки, приходили отзывы: «Домогательства прекратились», «Теперь могу спокойно ездить в поезде».

Дизайн значков ежегодно выбирается путём открытого конкурса среди студентов. Среди участников встречались и юноши, которые говорили: «Дорогой мне человек пострадал от домогательств, и я хотел как-то помочь».

Тоноока, которая также входит в состав жюри конкурса, называет движущей силой своей деятельности «чувство долга – предотвратить новые жертвы». С момента начала проведения конкурса в 2015 году прошло уже 10 лет, и теперь ежегодно поступают сотни работ. «Чем больше людей осознают свою причастность к проблеме домогательств, тем меньше будет потенциальных преступников. Надеюсь, конкурс может послужить толчком к такому осознанию».

Значки можно получить бесплатно, зарегистрировавшись на сайте Центра. Приём заявок на конкурс этого года продлится до 10 сентября.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]