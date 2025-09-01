Наземные дальнобойные ракеты будут развернуты в Кумамото и Сидзуока, воздушные в Ибараки, планирующие боеголовки в Хоккайдо и Миядзаки — Минобороны ускоряет создание ударного потенциала

Новости

Токио, 29 августа (Jiji Press) – Министерство обороны 29 августа объявило о планах развертывания наземных пусковых установок дальнобойных ракет «12-й тип корабль-земля с улучшенными характеристиками» в гарнизоне Кенгун (город Кумамото) Сухопутных сил самообороны в 2025-2026 финансовых годах, и в гарнизоне Фудзи (город Ояма, префектура Сидзуока) в 2027 финансовом году. Корабельные и авиационные варианты будут введены в эксплуатацию на год раньше запланированного срока и развернуты на базах в префектурах Канагава и Ибараки в 2027 финансовом году. Ракеты земля-земля «высокоскоростные планирующие боеголовки для обороны островов» будут размещены в гарнизонах Хоккайдо и префектуры Миядзаки.

Это «стенд-офф ракеты», способные поражать вражеские подразделения с большого расстояния. Все они отечественного производства, и их развертывание призвано ускорить создание ударного потенциала (способности атаки вражеских баз) в свете активизации военной деятельности Китая и других стран. Однако сохраняются опасения по поводу возрастания риска стать целью атак противника. Министерство обороны 29 августа начало объяснительную работу с соответствующими местными органами власти.

12-й тип корабль-земля с улучшенными характеристиками способен к полету на расстояние около 1000 километров. При запуске из Кумамото прибрежные районы материкового Китая попадают в зону досягаемости.

