Поддержка компаний в условиях американских пошлин — требования к налоговой реформе на следующий финансовый год

Токио, 29 августа (Jiji Press) – 29 августа завершилось формирование требований различных правительственных министерств и ведомств к налоговой реформе на 2026 финансовый год. Особенно выделяются меры поддержки компаний, пострадавших от высокой тарифной политики администрации Трампа в США, а также льготные меры по стимулированию внутренних капиталовложений и исследований и разработок.

Налоговые исследовательские комитеты Либерально-демократической партии и партии Комэйто рассмотрят требования и подготовят основные направления налоговой реформы к концу года. Однако, поскольку правящие партии составляют меньшинство в обеих палатах парламента, для принятия соответствующего законодательства потребуется координация с оппозицией, выступающей за масштабное снижение налогов.

Министерство экономики, торговли и промышленности запросило создание налоговой системы стимулирования капиталовложений отечественных предприятий. В качестве временной меры сроком на пять лет оно добивается расширения налогового зачета, позволяющего вычитать определенную долю инвестиций из суммы корпоративного налога, а также возможности единовременного учета амортизационных расходов по капиталовложениям. Для укрепления международной конкурентоспособности в рамках «налогового режима для исследований и разработок», снижающего налоговое бремя корпоративного налога для предприятий, занимающихся исследованиями и разработками, также было запрошено продление действия временных мер.

Что касается налогообложения автотранспортных средств, было включено отмена экологического сбора, взимаемого при покупке. Это направлено на поддержку автомобильной промышленности, которая сильно страдает от американской тарифной политики.

Агентство по финансовым услугам и Агентство по делам детей и семьи совместно потребовали разрешить использование «накопительных инвестиционных рамок» системы освобождения от налогов на небольшие инвестиции (NISA) лицами младше 18 лет. Секретариат Кабинета министров и другие потребовали начать рассмотрение мер по обеспечению финансирования через налоговую систему для инфраструктурного строительства в рамках подготовки к метеорологическим бедствиям и крупным землетрясениям. В требованиях Кабинета министров были включены меры по продвижению регионального возрождения, которые администрация Исиба выдвигает в качестве своей ключевой политики, такие как двухлетнее продление налоговых льгот для компаний, перемещающих свои базы в регионы.

