Слабительное может защитить почки — Университет Тохоку и другие впервые подтвердили в клинических испытаниях — новый вариант лечения хронической болезни почек

Новости

Сэндай, 30 августа (Jiji Press) – Исследовательская группа Университета Тохоку и других учреждений 30 августа объявила, что в клинических испытаниях подтвердила способность лекарства от запоров лубипростона замедлять прогрессирование хронической болезни почек (ХБП). Это первый случай, когда у людей была продемонстрирована способность сохранять функцию почек. Это может стать новым вариантом лечения ХБП. Статья была опубликована в американском научном журнале Science Advances.

В Японии около одного из восьми взрослых, по оценкам, страдают ХБП. При прогрессировании заболевания может потребоваться искусственный диализ, но до сих пор не существовало лекарств, способных улучшить саму функцию почек.

Профессор Такааки Абэ из Высшей школы медицины Университета Тохоку и его коллеги выдвинули гипотезу, что запор, часто встречающийся у пациентов с ХБП, нарушает кишечную среду и снижает функцию почек. С 2016 по 2019 год они наблюдали в течение 24 недель за 118 пациентами с умеренным или значительным снижением функции почек, разделив их на группу, принимавшую лекарство, и группу, принимавшую плацебо. [Английская версия дополняет, что исследование проводилось в девяти медицинских центрах в рамках многоцентрового исследования II фазы под названием LUBI-CKD TRIAL, в котором было зарегистрировано 150 пациентов с умеренной ХБП.]

В результате в группе, получавшей лекарство, было подавлено ухудшение показателей, отражающих работу почек. Особенно у людей с умеренным снижением функции эффект был подтвержден даже при малых дозах препарата.

При более детальном анализе было обнаружено, что лубипростон изменяет работу кишечных бактерий и увеличивает производство вещества под названием «спермидин». В экспериментах с мышами было подтверждено, что введение спермидина улучшает функцию почек.

Считается, что спермидин помогает работе митохондрий, которые производят энергию внутри клеток почек, предотвращая снижение функции.

«Существует возможность защитить функцию почек путем улучшения кишечной среды. В будущем мы хотим определить группы пациентов, для которых ожидается эффект от препарата, и продолжить клинические испытания», — заявила исследовательская группа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]