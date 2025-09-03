Стрельба по медведям возможна даже в городских районах

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press) – 1 сентября вступил в силу пересмотренный Закон об охране и управлении дикими животными, который позволяет муниципалитетам принимать решения о применении огнестрельного оружия для отлова медведей, появляющихся в городских районах. По данным Министерства окружающей среды, количество людей, получивших травмы или погибших в результате нападений медведей в 2023 финансовом году, достигло 219 человек, что стало рекордным показателем с момента начала ведения статистики в 2006 финансовом году. В текущем году уже наблюдается частое возникновение подобных инцидентов в различных регионах. Эта мера направлена на предотвращение ущерба в преддверии осени, когда ожидается дальнейшее увеличение появления медведей.

Согласно действующей системе, использование огнестрельного оружия в густонаселенных жилых районах в принципе запрещено и разрешается только в случаях, когда полицейский отдает приказ при непосредственной угрозе. Однако были случаи, когда из-за задержек в принятии решений упускались моменты для применения оружия, поэтому теперь охотники, получившие полномочия от муниципалитетов, смогут осуществлять отлов.

Применение огнестрельного оружия допускается при условии, что муниципалитет в сотрудничестве с полицией и другими организациями ограничивает движение в районе места происшествия, проводит эвакуацию жителей и обеспечивает безопасность. Предполагаются случаи, когда медведи забаррикадировались в зданиях, находятся в тупиковой ситуации на берегах рек или на деревьях. В случае нанесения ущерба зданиям или другим объектам в результате попадания пуль, муниципалитет обеспечивает компенсацию. Помимо медведей, кабаны также определяются как «опасные птицы и звери» и становятся объектами для применения огнестрельного оружия.

Согласно пересмотренному закону, муниципалитеты могут обращаться к префектурам за поддержкой, однако в регионах с ограниченным опытом работы с медведями ожидается нехватка кадров и ноу-хау. В связи с этим Министерство окружающей среды планирует организовать взаимодействие между специалистами, включая охотников, и местными органами власти, а также проводить предварительные тренировки и курсы повышения квалификации для обеспечения готовности в мирное время. Также планируется поддержка увеличения штата сотрудников местных органов власти для повышения общего уровня готовности к реагированию.

