Нагоя зафиксировала 40,0 градуса = 9-й день с температурой свыше 40 градусов этим летом в 30 точках - Метеорологическое агентство

Токио, 1 сентября (Jiji Press) - От южной части региона Тохоку до Кюсю 31 августа снова находились под воздействием высокого давления при ясной погоде, во многих местах максимальная температура воздуха превысила 35 градусов, что соответствует дню аномальной жары. По данным Метеорологического агентства, особенно в регионе Токай температура значительно поднялась, в городе Нагоя была зафиксирована температура 40,0 градуса. Это второй случай превышения 40 градусов в данном городе после 40,3 градуса 3 августа 2018 года.

Этим летом температура 40 градусов и выше наблюдается уже 9-й день, что является рекордным показателем, зафиксированным в общей сложности в 30 точках в 13 префектурах и столичном округе. Поскольку случаи наблюдения температуры 40 градусов и выше в сентябре зафиксированы только 3 сентября 2020 года в городе Сандзё префектуры Ниигата (40,4 градуса) и городе Тайнай той же префектуры (40,0 градуса), Нагоя стала самым поздним случаем превышения 40 градусов за пределами префектуры Ниигата. Температура поднялась 31 августа особенно в центральном регионе Японии Токай, включая Нагоя, при этом близлежащий город Тойота в префектуре Айти зафиксировал 39,6 градуса.

5 августа этого месяца в городе Исэсаки префектуры Гумма была зафиксирована рекордная для страны температура 41,8 градуса, что сделало это лето рекордным по всем показателям.

Максимальная температура 31 августа составила: город Тойота префектуры Айти — 39,6 градуса, город Гифу — 39,2 градуса, город Косю префектуры Яманаси и город Тойонака префектуры Осака — по 38,7 градуса. В центре Токио (район Тиёда) температура достигла 36,8 градуса, при этом годовое количество дней аномальной жары увеличилось до 25 дней, установив новый рекорд.

В южной части Тохоку, восточной и западной Японии ожидается, что места с аномальной жарой будут наблюдаться и в начале сентября. 1 сентября в большинстве префектур также был выпущен предупредительный сигнал о тепловом ударе.

