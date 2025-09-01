Правительство проводит учения в связи с Днём предотвращения стихийных бедствий, смоделировав землетрясение в жёлобе Нанкай

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press) – 1 сентября, в «День предотвращения стихийных бедствий», правительство провело учения по предотвращению стихийных бедствий, смоделировав землетрясение в жёлобе Нанкай. Была создана штаб-квартира экстренного реагирования на стихийные бедствия во главе с премьер-министром Исиба Сигэру, в резиденции премьер-министра состоялось заседание. Правительство проверило готовность различных министерств и ведомств, а также получило по видеосвязи доклад от губернатора префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо о ситуации в зоне бедствия.

Учитывая опыт землетрясения на полуострове Ното, в учениях моделировались условия, способствующие увеличению ущерба — зимнее время после захода солнца. Сценарий предполагал землетрясение магнитудой 9,1 с эпицентром у южного побережья префектуры Вакаяма в 17:10, которое вызвало толчки силой 7 баллов на обширной территории от региона Токай до Кюсю. На заседании штаб-квартиры губернатор Судзуки заявил: «Поскольку ожидается нехватка запасов, просим об оперативной и бесперебойной поддержке всеми доступными средствами». Премьер-министр заверил: «Мы приложим все усилия для спасения и эвакуации пострадавших».

По завершении заседания штаб-квартиры премьер-министр провёл пресс-конференцию и разъяснил действия правительства. Он обратился к гражданам: «Распространение злонамеренной дезинформации о масштабах ущерба недопустимо. Призываем воздержаться от подобного», а также попросил не скупать продукты питания и другие товары.

Перед учениями министры пешком добрались до резиденции премьер-министра в рамках сценария землетрясения непосредственно под столицей.

Согласно представленным правительством в марте прогнозам ущерба от землетрясения в жёлобе Нанкай, в наихудшем сценарии число погибших может составить около 298 000 человек. Отдельно от этого прогнозируется максимум около 52 000 смертей, связанных со стихийными бедствиями. Правительство работает над снижением ущерба через децентрализованное складирование материальных ресурсов и улучшение условий эвакуационной жизни.

После завершения учений в резиденции премьер-министр выехал в город Сайтама, где наблюдал за совместными учениями по предотвращению стихийных бедствий 9 префектур и городов столичного региона, моделирующими землетрясение непосредственно под столицей.











