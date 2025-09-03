Рис подешевел до 3776 йен за 5 кг — падение впервые за 3 недели, цены на фирменный рис растут

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press) – Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства объявило 1 сентября, что средняя цена на рис за 5 кг, продававшийся в супермаркетах по всей стране в период с 18 по 24 августа, составила 3776 йен, что на 28 йен дешевле по сравнению с предыдущей неделей. Падение цены наблюдается впервые за 3 недели. Снижение средней цены, по всей видимости, связано с увеличением продаж правительственного резервного риса по низким ценам через произвольные контракты по сравнению с предыдущей неделей. Средняя цена фирменного риса, включая новый урожай, росла три недели подряд.

Объём резервного риса, проданного через произвольные контракты за тот же период, составил 11 579 тонн, что превысило 10 931 тонну предыдущей недели. В то же время начал поступать в продажу новый рис урожая 2025 года, который продаётся по ещё более высоким ценам. Средняя цена фирменного риса, продаваемого как рис единого происхождения и сорта, включая новый урожай, составила 4272 йена, что на 4 йена выше предыдущей недели.

