Тайвань готовится отменить ограничения на импорт японских продуктов — радиологические справки станут необязательными

Новости

Тайбэй, 1 сентября (Jiji Press) – Тайваньские власти 1 сентября объявили о начале 60-дневного периода публичных консультаций по отмене ограничений на импорт японских продуктов питания, введенных после аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO. Меры, требующие приложения сертификата происхождения для всех импортируемых японских продуктов питания, а также обязательство предоставления отчета о радиологическом обследовании для продуктов из пяти префектур – Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма и Тиба – предположительно будут полностью отменены к концу года.

По данным ответственного ведомства – Министерства здравоохранения и социального обеспечения, за 14-летний период с 2011 года по июль текущего года было проведено радиологическое обследование более 260 000 партий японских продуктов питания, все из которых соответствовали стандартам и прошли проверку. Министерство пришло к выводу, что риск радиоактивного загрязнения продуктов из пяти префектур является «незначительным», и отметило, что помимо Тайваня, только Китай (включая Гонконг и Макао), Южная Корея и Россия продолжают поддерживать ограничения. В дальнейшем Тайвань будет продолжать проводить выборочные проверки на радиоактивность при импорте.

Тайваньские власти в сентябре прошлого года в принципе разрешили импорт японских продуктов питания, сохранив при этом требования о предоставлении сертификата происхождения и отчета о радиологическом обследовании для пяти префектур. Японское правительство требовало скорейшей отмены «импортных ограничений, включающих требование приложения сертификатов».

