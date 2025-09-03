Новая организация по экономической безопасности — аналитический центр для информационного анализа и выработки политических предложений

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press) – Правительство приступило к рассмотрению вопроса о создании организации-аналитического центра уже к 2027 финансовому году, которая будет заниматься сбором и анализом информации по вопросам экономической безопасности в целом, выработкой политических предложений, а также координацией государственно-частного сотрудничества. Цель — повысить способности государства к разработке политики и реагированию на угрозы. Планируется подготовить соответствующий законопроект для внесения в очередную сессию парламента в следующем году. Об этом 1 сентября сообщили правительственные источники.

Сфера экономической безопасности охватывает широкий спектр областей — от важных полезных ископаемых и полупроводников до искусственного интеллекта (ИИ), при этом ответственность за них распределена между различными министерствами и ведомствами. По этой причине считается, что у правительства существуют проблемы с выработкой комплексного подхода.

Новая организация будет сотрудничать с учреждениями союзных и единомышленных стран, таких как США и Австралия. На основе торговой статистики различных стран и данных о частных морских маршрутах она будет проводить исследования и анализ транспортных путей различных материалов, обеспечивая наглядность рисков цепочек поставок и предоставляя соответствующую информацию министерствам и ведомствам.

Кроме того, организация будет управлять и координировать деятельность советов, призванных обеспечить плавное сотрудничество между государственным и частным секторами, а также между промышленностью, научными кругами и правительством. «Цель состоит в том, чтобы объединить специализированные знания в области дипломатии, информации, обороны, экономики и технологий для выработки комплексных политических предложений», — заявил представитель правительства.

По организационной форме предполагается создание независимой административной корпорации или специальной корпорации. Координация ведется с ориентацией на вариант совместного управления со стороны Кабинета министров, Министерства экономики, торговли и промышленности, а также Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]