Сотрудничество в обеспечении стабильности Молдовы = премьер-министр Исиба «поддерживаю территориальную целостность»
Токио, 1 сентября (Jiji Press) – японский премьер-министр Исиба Сигэру 1 сентября выразил поддержку стабильности и экономическому развитию Молдовы в ходе встречи с главой правительства этой восточноевропейской страны Дорином Речаном.
«Защита демократии в Молдове сегодня важна как никогда, и мы готовы приложить все необходимые усилия для оказания сотрудничества», - заявил Исиба в беседе с Речаном.
В восточной части Молдовы находится пророссийский сепаратистский регион Приднестровье. Исиба подчеркнул: «Япония неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы».
Оба премьер-министра сошлись во мнении, что демократическое проведение парламентских выборов в Молдове, намеченных на 28 сентября, имеет принципиальное значение для региональной и международной стабильности.
