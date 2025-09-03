Арестован корейский мужчина-партнер жертвы = По подозрению в убийстве женщины, консультировалась о «разговоре о расставании» — Управление столичной полиции

Новости

Токио, 2 сентября (Jiji Press) — В связи с инцидентом, когда женщина была порезана ножом и погибла в районе Сэтагая города Токио, отдел по борьбе с международной преступностью Управления столичной полиции и другие подразделения рано утром 2-го арестовали по подозрению в убийстве Пак Ён Джуна (30 лет), корейского гражданина, место жительства неизвестно, который был партнером жертвы. Подозреваемый хранит молчание.

По данным того же отдела, погибшей оказалась Бан Джи Вон (40 лет), гражданка Кореи, занимавшаяся частным бизнесом. Полиция расследует дело, предполагая, что между двумя были проблемы, связанные с романтическими отношениями.

Обвинение в аресте заключается в том, что около 13:30 1-го на территории офиса в районе Нодзава района Сэтагая он порезал шею Бан ножом и убил её.

Подозреваемый сбежал с места происшествия, но примерно через 3 часа был задержан в аэропорту Ханэда. Относительно Бан он объяснил: «Знаю этого человека, но сегодня не встречался». Он забронировал авиабилет в Корею и, как полагают, пытался покинуть страну.

По данным отдела обеспечения личной безопасности Управления столичной полиции и других подразделений, двое познакомились через приложение для изучения японского языка и начали встречаться в апреле. Пак въехал в Японию из Кореи 23 августа и проживал в доме Бан в районе Минато города Токио.

29 августа около 3 утра Бан пришла в полицейский участок в районе Мита и посоветовалась: «Позавчера поговорила с парнем о расставании, и он применил ко мне насилие. Сегодня тоже поговорила о расставании, но он ушёл». Сотрудники полиции устно предупредили Пак и приняли такие меры, как эвакуация Бан в дом знакомого.

Однако на следующий день, 30 августа, Пак вновь появился у дома Бан, в связи с чем сотрудники полиции настояли на его возвращении на родину и сопроводили до аэропорта Нарита. Тем не менее остаётся неясным, действительно ли подозреваемый покинул страну, и предполагается, что впоследствии он вступил в контакт с Бан.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]