Влияние тарифов «может оказаться больше, чем ожидалось, требует внимания» – выступление заместителя председателя Банка Японии Химино Рёдзо в Хоккайдо

Новости

Кусиро, Хоккайдо, 2 сентября (Jiji Press) – Заместитель председателя Банка Японии Химино Рёдзо выступил 2 сентября в городе Кусиро, префектура Хоккайдо, с докладом, в котором заявил, что влияние тарифной политики США на японскую экономику «может оказаться как меньше, так и больше, чем ожидалось». При этом он подчеркнул: «В настоящее время необходимо более пристально следить за возможностью того, что воздействие окажется больше», продемонстрировав позицию осторожного изучения ситуации при поиске времени для дополнительного повышения процентных ставок.

Химино отметил в отношении влияния тарифной политики: «До сих пор она проявилась не настолько сильно, как ожидалось». Однако он объяснил: «Это лишь вопрос времени, и основным сценарием является то, что влияние еще предстоит проявиться». Он указал, что замедление зарубежных экономик приведет к снижению доходов японских компаний, в результате чего «темпы роста японской экономики замедлятся».

С другой стороны, в дальнейшем, по мере восстановления зарубежных экономик, Япония также повысит темпы роста. В соответствии с улучшением экономической и ценовой ситуации «будет целесообразно повышать ключевую процентную ставку и корректировать степень монетарного смягчения», – подтвердил он свою позицию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]