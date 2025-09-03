Беременная женщина погибла в ДТП, плод также «жертва» = тяжелые нарушения при рождении, родные требуют предъявления обвинений — Айти

Новости

Итиномия, 2 сентября 2025 года (Jiji Press) — В городе Итиномия префектуры Айти произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла беременная женщина, сбитая автомобилем. Второго сентября родственники погибшей обратились в прокуратуру района Итиномия при Нагойской прокуратуре с требованием предъявить подсудимой, уже обвиняемой в нарушении закона о наказании за автомобильные правонарушения (неосторожное вождение, повлекшее смерть), дополнительное обвинение в неосторожном вождении, повлекшем телесные повреждения, признав потерпевшей также родившуюся после аварии дочь с тяжелыми нарушениями здоровья.

По уголовному законодательству плод считается «частью материнского организма», поэтому особое внимание привлекает решение прокуратуры о возможности предъявления подобных обвинений.

Авария произошла 21 мая. Тогитани Саяка (31 год), которой оставалось до родов около полутора месяцев, шла по обочине, когда её сзади сбил легковой автомобиль. Спустя два дня она скончалась в больнице, куда была доставлена. Старшая дочь Хинами появилась на свет в результате экстренного кесарева сечения, однако из-за кислородного голодания в утробе у неё развились серьезные нарушения.

Водитель — неработающая женщина 50 лет из того же города — была задержана на месте происшествия и в июне предстала перед судом, но обвинение выдвинули только по статье о неосторожном вождении, повлекшем смерть Саяки.

Второго сентября в районном суде Итиномия при Нагойском окружном суде прошло первое слушание по делу этой женщины. Муж Саяки Юта (33 года) и её отец Мидзукава Ацуси (62 года) присутствовали на процессе по системе участия потерпевших. В тот же день они передали в прокуратуру петицию с почти 110 тысячами подписей.

«Когда я увидел обвинительное заключение, там не было ни слова о дочери. Как отец, я не могу смириться с тем, что с дочерью обращаются словно ничего не случилось. Хочу превратить эти подписи в мощную силу, чтобы с ней обращались как с потерпевшей», — подчеркнул в интервью Юта. «Когда суд завершится и будет вынесено решение, каким бы оно ни было, я хочу иметь возможность сказать жене: “Я боролся изо всех сил”, а дочери: “Папа сделал всё возможное”».

Прокуратуре он выразил сложные чувства: «Неужели потерпевшая сторона должна идти на такие меры, чтобы добиться от вас действий?»

Относительно возможности предъявления обвинений за причинение вреда плоду существует прецедент: решение Верховного суда 1988 года по делу о болезни Минамата установило, что «если плод рождается и становится человеком, а затем погибает от патологических изменений, возникших как часть материнского организма, то это квалифицируется как неосторожное убийство при исполнении служебных обязанностей». Прокуратура, судя по всему, будет учитывать этот прецедент при рассмотрении дела.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]