Японские студенты подают 110 000 подписей за мир в ООН

Женева, 2 сентября (Jiji Press) – Двадцать четыре японских старшеклассника, выступающих в роли «послов мира» и призывающих к ликвидации ядерного оружия, 2 сентября посетили европейскую штаб-квартиру ООН в Женеве, Швейцария, и передали около 110 000 подписей в защиту всеобщего мира. Они встретились с Каролин Мелани Регинбаль, руководителем отдела Женевского бюро ООН по вопросам разоружения. Встреча длилась около полутора часов, в ходе которой стороны обменялись мнениями о создании системы безопасности, не зависящей от ядерного сдерживания.

От имени группы подписи вручила 16-летняя Нагато Ами, учащаяся первого курса женской старшей школы Фукуяма Акэнохоси в префектуре Хиросима. В интервью журналистам она подчеркнула: «То, что ядерное оружие не применялось в течение 80 лет, стало возможным именно благодаря усилиям многих людей и призывам хибакуся (пострадавших от атомных бомбардировок)». Этот год знаменует 80-ю годовщину атомных бомбардировок США городов Хиросима, административного центра префектуры, и города Нагасаки на юго-западе Японии в августе 1945 года в заключительные дни Второй мировой войны. Стремясь к созданию мира без ядерного оружия, она заявила: «Важно, чтобы каждый человек совершал пусть даже небольшие действия», добавив: «Хочу, чтобы люди узнали о реальных последствиях атомных бомбардировок и поняли важность мира».

