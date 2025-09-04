Новости

Хабаровск, 3 сентября (Jiji Press) – Российский Дальний Восток отметил «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». В этом году исполняется 80 лет с момента нападения Советского Союза на Японию после расторжения подписанного в 1941 году двустороннего пакта о нейтралитете. Президент Путин ранее выступил с заявлением о том, что десантная операция на Курильских островах (Северные территории и Курильская гряда) была «последней решающей битвой войны», оправдывая контроль над четырьмя северными островами.

По сообщениям ТАСС и других источников, в Хабаровске и Южно-Сахалинске (бывший Тойохара), который Советский Союз «освободил», прошли военные парады в честь победы. С Камчатского полуострова советские войска начали операции по захвату Курильской гряды, которые продолжались даже после капитуляции Японии и принятия ею Потсдамской декларации. В городах на Камчатском полуострове состоялось возложение цветов к «Памятнику освободителям Курильских островов», воздвигнутому в честь советских воинов, погибших в боях за Курильские острова.

