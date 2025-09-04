Корректировки через подписание президентского указа = министр Акадзава посещает США 4 числа

Новости

Токио, 3 сентября (Jiji Press) – правительство 3 числа объявило, что министр экономического возрождения Акадзава Рёсей посетит США с 4 по 6 число. Он будет призывать США к скорейшей реализации мер по пересмотру взаимных тарифов и снижению автомобильных пошлин. Также будет обсуждаться создание совместного документа по согласованным в июле инвестициям и кредитам в США на сумму 5500 миллиардов долларов (около 82 триллионов йен). По словам нескольких представителей правительства и правящей партии, это станет возможностью для окончательной корректировки в рамках подготовки к подписанию президентского указа США.

Акадзава также планировал посетить США 28-30 августа, но отменил поездку в последний момент, поскольку «стало ясно, что необходимо обсудить вопросы на рабочем уровне». По словам представителей правительства, американская сторона желала создания документа по инвестициям в США, но поскольку не удалось получить гарантий относительно издания президентского указа в соответствии с июльским японско-американским соглашением по мерам пересмотра взаимных тарифов и другим вопросам, визит был временно отложен, и корректировки продолжались на рабочем уровне.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]