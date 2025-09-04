Японское правительство пристально следит за Китаем, Россией и Северной Кореей = предупреждает об усилении военного сотрудничества

Новости

Пекин, 3 сентября (Jiji Press) – Японское правительство пристально следит за тем, как будет развиваться сотрудничество между тремя странами после того, как лидеры Китая, России и Северной Кореи собрались в Пекине 3 сентября на военный парад, посвященный «80-й годовщине победы в войне с Японией», организованный Китаем. Власти предупреждают, что если это приведет к усилению сотрудничества в сфере безопасности, угроза для Японии возрастет.Присутствие на крупном международном мероприятии генерального секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, где собираются многочисленные главы государств, является исключительным случаем. Правительство спешит проанализировать его намерения и влияние.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции 3 сентября по поводу отношений сотрудничества между Китаем, Россией и Северной Кореей: «Мы будем продолжать с серьезным интересом собирать и анализировать информацию, включая влияние на региональную безопасность».

Совместное появление лидеров Китая, России и Северной Кореи на трибуне Тяньаньмэнь, по всей видимости, было направлено на демонстрацию единства. До сих пор сотрудничество развивалось в основном на основе двусторонних отношений, таких как китайско-северокорейские и российско-северокорейские, и в центре внимания находится вопрос о том, будет ли конкретизировано трехстороннее сотрудничество.

В то время как Китай усиливает давление в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а Россия и Северная Корея углубляют военное сотрудничество, если три страны объединятся в сфере безопасности, угроза для Японии неизбежно возрастет. Высокопоставленный сотрудник министерства обороны подчеркнул: «Мы будем следить за дальнейшими заявлениями и поведением трех лидеров».

Япония также обращает внимание на действия Ким Чен Ына, который впервые за примерно шесть с половиной лет посетил Китай. В правительственных кругах существует мнение: «Мы не думали, что Ким Чен Ын будет участвовать в международной встрече, где он не может быть главным действующим лицом. Это удивительно» (по словам источника). В то же время официальный представитель министерства иностранных дел заявил: «Международная обстановка изменилась из-за американских тарифных мер и других факторов, возможно, у него есть намерение выходить на внешнюю арену».

Существует также точка зрения, что это шаг в рамках подготовки к переговорам между лидерами США и Северной Кореи. Встречи на высшем уровне между США и Северной Кореей проводились трижды в период первой администрации Трампа, и считается, что президент Трамп сохраняет заинтересованность в диалоге. Представитель японского правительства отметил в отношении Ким Чен Ына: «Скорее всего, он стремился к улучшению отношений с Китаем, держа в уме американо-северокорейские отношения».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]