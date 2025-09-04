Япония продлевает ограничения деятельности группы-преемника «Аум»

Новости

Токио, 3 сентября (Jiji Press) – Комиссия по контролю общественной безопасности 3 сентября приняла решение о продлении на 6 месяцев превентивной меры, ограничивающей деятельность «Алеф» — группы-преемника «Аум Синрикё», поскольку организация недостаточно выполняет обязанности по отчетности, предусмотренные Законом о контроле за организациями. Это шестая по счету мера, действующая до 20 марта следующего года.

Управление общественной безопасности в июле подало ходатайство о применении меры, считая второго сына (31 год) бывшего представителя организации Мацумото Тидзуо (Асахара Сёко) — казненного в 2018 году — представителем «Алеф», однако Комиссия по контролю общественной безопасности не признала его представителем. При этом было учтено, что в отчете, поданном «Алеф» в управление в августе, в качестве представителя указано другое лицо.

В решении Комиссии по контролю общественной безопасности второй сын и супруга казненного (67 лет) признаны должностными лицами «Алеф». Второй сын примерно с 2014 года проводил ритуалы «Праздник перерождения» и «Инициация», которые практиковались в организации, и предоставлял свои волосы членам организации. Он проводил собрания, касающиеся управления «Алеф», и передавал руководству намерение прекратить выплату компенсации, которой требуют пострадавшие от инцидента с зарином в метро.

Кроме того, признано, что супруга примерно с 2002 года получала от «Алеф» финансовую поддержку в размере 400 000 йен ежемесячно.

