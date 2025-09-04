Президент США «может расторгнуть соглашения в случае поражения» — Япония, ЕС и другие, взаимные тарифы «незаконны» — подача апелляционных документов в Верховный суд

Новости

Вашингтон, 3 сентября (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп 3 сентября в связи с решением федерального окружного апелляционного суда о признании взаимных пошлин незаконными заявил, что в случае поражения в Верховном суде «вероятно, придется расторгнуть» торговые соглашения, заключенные с Японией, Южной Кореей, Европейским союзом (ЕС) и другими партнерами. «Если мы не выиграем, (США) понесут очень большой ущерб», — подчеркнул он. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

По данным нескольких американских СМИ, американская администрация 3 сентября подала в Верховный суд документы с требованием апелляции и ускоренного рассмотрения дела.

Апелляционный суд в конце прошлого месяца постановил, что Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) «не предоставляет президенту широких полномочий по введению взаимных пошлин и других мер». Суд выразил мнение, что взаимные пошлины в отношении стран и регионов — торговых партнеров, а также введение пошлин в отношении Мексики, Канады и Китая по причине притока синтетического наркотика фентанил является незаконным.

В ответ на это Трамп потребовал от Верховного суда принять скорейшее решение. Апелляционный суд разрешает взимание уже вступивших в силу пошлин до принятия решения Верховным судом.

Трамп 3 сентября отметил: «Если не будет пошлин, мы не будем иметь средств для противостояния им». Он также подчеркнул, что это «одно из важнейших судебных дел в Верховном суде США».

