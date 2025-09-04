Nippon Steel отзывает иски по поглощению us стил — все споры завершены — США

Новости

Нью-Йорк, 4 сентября (Jiji Press) – Японская корпорация «Nippon Steel» объявила 3 сентября (4 сентября по японскому времени) об отзыве гражданского иска, связанного с поглощением американской сталелитейной компании US Steel.

В январе «Nippon Steel» подала иск против американского конкурента «Кливленд-Клиффс», её главного исполнительного директора Лоуренсо Гонсалвеса и председателя Объединённого профсоюза сталелитейщиков (USW) Дэвида Маккола, обвинив их в незаконных действиях с целью препятствования сделке по поглощению.

Nippon Steel и US Steel заявили, что будут «по-прежнему сосредоточены на производстве стали и коллективных переговорах». В то же время USW отозвал свою жалобу, поданную в американское независимое административное агентство против US Steel, в которой утверждалось, что US Steel угрожал своим сотрудникам, чтобы помешать им выступать против плана поглощения. Все споры, связанные с поглощением, завершены.

