Панихида на золотых рудниках Садо, снова неучастие - разногласия по поводу «принудительности» - Южная Корея

Новости

Сеул, 4 сентября (Jiji Press) – Правительство Южной Кореи решило не участвовать в панихиде на объекте Всемирного культурного наследия «Золотые рудники острова Садо» (город Садо, префектура Ниигата), которую японская сторона проведет 13 сентября. Об этом 4 сентября сообщил представитель правительства Южной Кореи. Планируется провести собственную панихиду Южной Кореи.

Несмотря на неоднократные консультации с японской стороной, было принято решение о невозможности преодолеть разногласия в позициях обеих сторон относительно выражения «принудительности» касательно рабочих с Корейского полуострова в «поминальной речи». Правительство Южной Кореи не участвовало в панихиде японской стороны и в прошлом году, протестуя против содержания церемонии и других аспектов, и провело на месте собственную панихиду.

Генеральный секретарь Кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции 4 сентября заявил, что «поддерживалась тесная связь с правительством Южной Кореи», но воздержался от комментариев относительно неучастия корейской стороны.

