Иностранное вмешательство в выборы, предложения по усилению контрмер

Токио, 4 сентября (Jiji Press) – Штаб-квартира по продвижению цифрового общества Либерально-демократической партии Японии (руководитель Хираи Такуя) 4 сентября подготовила экстренные предложения правительству по укреплению системы сбора и анализа ложной и дезинформации в связи с указаниями на вмешательство иностранных сил через социальные сети во время выборов в Палату советников в июле. Это произошло после того, как во время выборов в Палату советников 20 июля в Японии было заподозрено распространение такой информации в социальных сетях иностранными субъектами. Предложения планируется представить генеральному секретарю кабинета министров Хаяси Ёсимаса 5 сентября.

В предложениях указывается, что «если оставить вмешательство иностранных сил без внимания, это может стать серьезной и неотложной угрозой, подрывающей основы демократии». Штаб-квартира призывает правительство укрепить международное сотрудничество, включая обмен информацией со странами-союзниками и единомышленниками, а также обеспечить надежное удаление незаконного и вредоносного контента операторами социальных сетей со своих платформ.

