Япония и Армения договорились об углублении двусторонних отношений

Токио, 5 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его армянский коллега Никол Пашинян, находящийся с визитом в Японии, договорились о совместной работе по углублению отношений между своими странами.

На встрече в офисе премьер-министра в Токио Исиба назвал Армению важным партнёром для сотрудничества в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Пашинян озвучил желание Армении привлечь больше инвестиций из Японии, выразив признательность Японии за помощь в предотвращении ущерба от стихийных бедствий и оказании медицинской помощи своей стране.

Исиба приветствовал совместную декларацию о мире, подписанную Арменией и Азербайджаном в прошлом месяце, выразив надежду, что она приведёт к прочному миру и процветанию в регионе. Армения и Азербайджан ведут переговоры об урегулировании давнего конфликта вокруг Нагорно-Карабахской автономной области.

Также 4 сентября Исиба встретился с президентом Колумбии Густаво Петро. Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность совместной работе по укреплению экономических отношений и обменов между ними.

