Возрождение новой модели «Prelude» через 24 года — Honda

Токио, 5 сентября (Jiji Press) – Компания Honda 4 сентября объявила о выпуске новой модели легендарного спортивного автомобиля «Prelude» 5 сентября. Двухдверный гибридный автомобиль (ГА) возрождается через 24 года и нацелен на продажи 3500 единиц в год на внутреннем рынке. Компания рассчитывает на продолжение роста спроса на гибридные автомобили до 2030 года и рассматривает новую модель как «прелюдию» к усилению стратегии развития ГА.

Первое поколение Prelude было выпущено в 1978 году. В конце 1980-х годов автомобиль получил прозвище «машина для свиданий» и завоевал популярность, но продажи прекратились в 2001 году. Шестое поколение новой модели впервые среди автомобилей Honda оснащено технологией управления «Honda S+Shift (Эс-плюс-шифт)». Эта система регулирует обороты двигателя при ускорении и торможении, а также передает водителю изменения звука в зависимости от оборотов, обеспечивая «управление по своему желанию». Цена стандартной модели составляет 6 миллионов 179 тысяч 800 йен.

Новая модель оснащена передовой гибридной системой e:HEV компании Honda и станет первой моделью, сочетающей этот отмеченный наградами двухмоторный гибридно-электрический силовой агрегат с высокопроизводительными компонентами шасси культового Civic Type R. Prelude будет предлагать точное рулевое управление, отзывчивую управляемость и удовольствие от вождения.

Планируется выпуск в Северной Америке в конце года и в Европе в первой половине 2026 года. [Английская версия содержит дополнительную информацию] На североамериканском рынке Prelude поступит в продажу поздней осенью этого года. Исполнительный директор Ивама Кацуфуми на пресс-конференции 4 сентября заявил: «Prelude играет важную роль в стратегии четырехколесного транспорта, поскольку переопределяет „радость управления“ в эпоху электрификации и предоставляет её клиентам по всему миру».

