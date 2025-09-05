Впервые все префектуры превысили 1000 йен - в 39 регионах превышены ориентиры минимальной заработной платы

Новости

Токио, 4 сентября (Jiji Press) – В результате пересмотра минимальной заработной платы на 2025 финансовый год размер повышения по префектурам был окончательно определен 4 сентября, и впервые все префектуры превысили 1000 йен. Хотя ориентир, показанный Центральным советом по минимальной заработной плате (консультативным органом при министре здравоохранения, труда и благосостояния), составлял в среднем по стране 63 йена, 39 префектур превысили ориентир на фоне обострения нехватки рабочей силы, что усиливает конкуренцию по повышению заработной платы для привлечения персонала.

Центральный совет разделяет префектуры на ранги А-С в соответствии с их экономической мощью и показывает ориентиры. В 2025 году для рангов А и В, включая Токио, было установлено 63 йена, а для ранга С - 64 йена, направленные на устранение региональных различий. Местные советы каждого региона определяют размер пересмотра, ссылаясь на ориентир.

Самое большое повышение составило 82 йена в префектуре Кумамото ранга С, превысив ориентир на 18 йен. Далее следуют Оита с 81 йеном, Акита с 80 йенами и Иватэ с 79 йенами. Все 13 префектур ранга С превысили ориентир, что привело к многочисленным случаям превышения ориентиров. Только в 8 префектурах, включая Токио и Осаку, повышение соответствовало ориентиру.

После пересмотра самая высокая минимальная заработная плата составляет 1226 йен в Токио. Разница с самыми низкими показателями в префектурах Коти, Миядзаки и Окинава в 1023 йена составляет 203 йена, что меньше чем 212 йен в предыдущем году.







