Тарифы на японские автомобили снижены до 15% – исполнение в течение двух недель, подписан президентский указ. Увеличение закупок риса на 75%, отражение американо-японского соглашения

Новости

Вашингтон, 4 сентября (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп 4 сентября подписал президентский указ по выполнению соглашения в торговых переговорах с Японией. Автомобильные тарифы снижаются с нынешних 27,5% до 15%. Он приказал министру торговли Лутнику принять процедуру по изменению налоговых ставок в течение 7 дней после размещения в официальном бюллетене. Также был изменён способ применения взаимных тарифов, к которым добавляется 15%.

Относительно автомобильных тарифов министр экономического возрождения Акадзава Рёсэй в Вашингтоне указал журналистам на возможность осуществления снижения в течение двух недель.

В президентском указе также чётко записано, что японское правительство работает над расширением импорта американского риса на 75% в рамках минимального доступа (минимального объёма импорта) около 770 тысяч тонн в год, импортируемого беспошлинно.

Акадзава посетил США для окончательных переговоров с требованием раннего издания президентского указа. Он провёл встречу с Лутником.

Оба подписали меморандум о понимании по инвестициям. Лутник подчеркнул: «Это исторический день, когда американо-японские отношения становятся новой эпохой». Акадзава заявил журналистам: «Приветствую твёрдое осуществление июльского соглашения».

Взаимные тарифы не добавляются к товарам, где существующие налоговые ставки составляют 15% или выше. На товары ниже 15% применяется 15% вместе с взаимными тарифами. В настоящее время тарифы взимаются в форме единообразного добавления 15%, но переплаченная часть возвращается задним числом с даты вступления в силу 7 августа.

Кроме того, японское правительство импортирует сельскохозяйственные продукты, такие как кукуруза, соя, биоэтанол, и американские изделия в масштабе 8 миллиардов долларов (около 1,2 трлн йен) в год. Также закупаются американские авиационные и оборонные вооружения.

Относительно американских автомобилей, получивших американскую сертификацию безопасности, в указе чётко записано, что японское правительство работает над принятием продаж в Японии без прохождения дополнительных испытаний.

В президентский указ также включены инвестиции и займы в отношении США в размере 5500 миллиардов долларов (около 82 трлн йен). В меморандуме договорились о выделении средств инвестиционным направлениям, выбранным американским президентом, в таких областях, как полупроводники, важные минералы, искусственный интеллект (ИИ).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]