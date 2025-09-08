Университет Канагавы подарил горгулью Кёльнскому собору в Германии
НовостиОбщество
Берлин, 6 сентября (Jiji Press). Университет Канагавы в Йокогаме передал в дар Кёльнскому собору, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, горгулью – гротескную фигуру, выступающую из стены здания и выполняющую функцию водосточного желоба.
Пожертвование поступило после того, как в 2016 году студенты японского университета оставили граффити на территории церкви. Университет извинился за инцидент и пожертвовал 1 миллион евро, который был использован для создания горгульи.
В ноябре прошлого года новая горгулья была установлена на южной стене собора, примерно в 20 метрах от земли. Она заменила старую, созданную в XIX веке и повреждённую во время Второй мировой войны.
В заявлении, опубликованном на веб-сайте собора, он выразил признательность за реакцию университета, отметив, что инцидент вызвал споры в Японии, хотя подобные инциденты не редкость в Германии.
Официальные извинения и пожертвование университета привели к укреплению связей между сторонами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]