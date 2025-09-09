Белок-«метка» для раковых клеток помогает их устранению — разработка Киотского университета

Новости

Токио, 3 сентября (Jiji Press) – исследователи Киотского университета создали новый белок, который прикрепляется к нежелательным клеткам организма, включая раковые, и способствует их распознаванию иммунной системой для последующего удаления. Эксперименты на мышах показали успешное устранение как раковых клеток, так и клеток, провоцирующих аутоиммунные заболевания. Ученые намерены приступить к клиническим испытаниям на людях в ближайшие три года с перспективой внедрения технологии в практическую медицину к 2030-м годам. Результаты работы опубликованы 3 сентября в международном научном издании «Nature Biomedical Engineering».

Ежедневно в человеческом организме свыше 100 миллиардов клеток завершают свой жизненный цикл и погибают, после чего захватываются и утилизируются иммунными клетками-макрофагами. Однако с возрастом и под воздействием других факторов отработавшие клетки перестают своевременно погибать и скапливаются в организме, что ведет к развитию рака, аутоиммунных и других патологий.

Научная группа разработала белок «Кранч», который связывается с нежелательными клетками и служит опознавательным сигналом для макрофагов. Модификация структуры белка позволяет настраивать его на различные типы клеток-мишеней.

Введение белка Кранч мышам с кожным раком и аутоиммунными нарушениями продемонстрировало подавление роста злокачественных клеток и сокращение их численности.

Руководитель исследования профессор Судзуки Дзюн (специалист по биологии клеточных мембран) комментирует: «Существующие подходы предполагают уничтожение раковых клеток химиотерапевтическими препаратами или иммунными клетками с последующей их утилизацией. Наша разработка открывает возможность эффективного удаления злокачественных клеток в живом состоянии, что может стать основой принципиально новых терапевтических стратегий».

