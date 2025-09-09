Трамп удивлён отставкой премьер-министра Исибы

Новости

Вашингтон, 7 сентября (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что он «немного удивлён» заявлением премьер-министра Японии Исибы Сигэру об отставке, сделанным ранее 7 сентября.

«Он показался мне очень приятным человеком. На самом деле, мы очень хорошо ладили друг с другом», – сказал Трамп журналистам в пригороде Вашингтона.

Вскоре после начала своего второго срока, в феврале, Трамп пригласил Исибу в Белый дом и подтвердил приверженность Японии и США укреплению альянса двух стран в стремлении к «золотому веку» отношений. Однако он часто жаловался на дефицит торгового баланса США с Японией и «несправедливость» двустороннего договора о безопасности.

Кто бы ни стал новым премьер-министром Японии, Трамп продолжит требовать от Японии увеличения расходов на оборону, сообщил источник в правительстве США.

Отметив, что союз Японии и США «является краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире и никогда не был столь прочным», представитель Госдепартамента заявил: «Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с правительством Японии».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме