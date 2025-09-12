«Хочу развеять безутешность дочери» — родственники возлагают цветы и призывают предоставлять информацию. 29 лет после убийства студентки университета Софии в токийском районе Кацусика

Новости

Токио, 9 сентября (Jiji Press) – 9 сентября исполнилось 29 лет с момента убийства студентки 4 курса университета Софии Кобаяси Дзюнко (на тот момент 21 год) в жилом доме в районе Сибамата города Кацусика, Токио, в 1996 году. «Хочу продолжать деятельность по раскрытию дела, чтобы развеять безутешность дочери». Дело остается нераскрытым, подозреваемый не установлен, и родственники в этот день призывали предоставлять информацию.

Отец Дзюнко, Кобаяси Кэндзи (79 лет), утром этого дня вместе с примерно 20 людьми, включая начальника полицейского участка Камэари столичного управления полиции, возложил цветы к «дзизо Дзюнко», воздвигнутому на месте происшествия, и помолился о покое души. Кэндзи сказал: «Больше всего мы боимся, что дело будет забыто. Каждый день мы живем, ожидая и мечтая о раскрытии дела». Рядом со станцией Кэйсэй Сибамата раздавали листовки с описанием обстоятельств дела и блокноты.

Дело произошло вечером 9 сентября 1996 года. Жилой дом полностью выгорел, и с второго этажа было обнаружено тело Дзюнко со связанными руками и ногами, заколотое в шею и лицо предметом, похожим на фруктовый нож. Дзюнко должна была отправиться на учебу в Америку через два дня.

По данным следственного управления, на месте происшествия были обнаружены следы крови мужчины с группой крови А, а непосредственно перед происшествием в районе дома был замечен подозрительный мужчина в желтоватом пальто и черных брюках.

Столичное управление полиции к настоящему времени привлекло в общей сложности около 127 000 следователей. К концу августа этого года поступило в общей сложности 1783 сообщения с информацией, но установить подозреваемого так и не удалось.

Следственное управление дополнительно изготовило и обнародовало натуральный макет подозрительного мужчины. Призывают предоставлять информацию, разместив 8100 плакатов на станциях и в магазинах, а также вложив 32 000 листовок в газеты.

Начальник 1-го отдела расследований Окабэ Сэйкоу заявил: «Нельзя отрицать, что прошедшие годы затрудняют расследование, но мы ведем расследование с упорством обязательно арестовать преступника. Просим сообщать даже о незначительной, фрагментарной или неопределенной информации». Информацию можно предоставлять в участок Камэари по телефону 03 (3607) 0110.

