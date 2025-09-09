Акадзава: снижение американских пошлин «вступит в силу к 16 сентября»

Новости

Токио, 9 сентября (Jiji Press) – министр экономического возрождения Акадзава Рёсэй заявил 9 сентября на пресс-конференции после заседания кабинета министров, что касательно снижения пошлин администрации Трампа в отношении Японии «ожидается официальное вступление в силу пересмотренных тарифных ставок к 16 сентября». На состоявшемся 9 сентября заседании правительственного комплексного штаба по американским тарифным мерам премьер-министр Исиба Сигэру подчеркнул: «На этом дело не заканчивается. Необходимо обеспечить надежную реализацию японо-американского соглашения и немедленно реагировать при возникновении новых проблем».

На заседании Акадзава доложил о результатах своего визита в Вашингтон, включая подписанный президентом Дональдом Трампом указ, совместное японо-американское заявление и меморандум о японских инвестициях в США, а также была представлена информация о ходе проведения брифингов для предпринимателей и оказании поддержки в области финансирования. Премьер-министр поручил ответственным министрам «принять исчерпывающие меры для минимизации воздействия на промышленность и занятость».

Обоснованием своего прогноза Акадзава назвал тот факт, что американское правительство предварительно разместило на сайте официального бюллетеня президентский указ, который планируется к повторной публикации по местному времени 9 сентября. В президентском указе предусматривается, что процедуры корректировки пошлин должны быть осуществлены в течение семи дней после публикации в официальном бюллетене.

