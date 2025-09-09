Выборы председателя ЛДП состоятся в полном формате 4 октября — оппозиция требует созыва парламента в этом месяце

Новости

Токио, 9 сентября (Jiji Press) – Либерально-демократическая партия утром 9 сентября провела заседание генерального совета в штаб-квартире партии и приняла решение провести внеочередные выборы председателя для выбора преемника уходящего Исиба Сигэру (председателя партии) по «полному» формату с участием депутатов обеих палат парламента, а также рядовых членов и сторонников партии. Окончательно согласовывается график с выдвижением кандидатур 22 сентября и голосованием 4 октября. Оппозиция выступает против «политического вакуума» и подтвердила намерение требовать созыва внеочередной сессии парламента в этом месяце.

Устав партии предусматривает, что при досрочном прекращении полномочий председателя выборы в принципе проводятся в полном формате. При «особой срочности» возможно провести общее собрание депутатов обеих палат вместо съезда партии с голосованием депутатов и по три представителя от каждого префектурального отделения. ЛДП после сокрушительного поражения на выборах в палату советников выдвинула курс на «роспуск и обновление», и генеральный секретарь партии Морияма Хироси на совещании руководства 9 сентября заявил: «Желательно избрать председателя с непосредственным отражением голосов членов партии по всей стране».

Тем временем шесть оппозиционных партий и одна фракция, включая Конституционно-демократическую партию и «Ниппон исин но кай», провели 9 сентября встречу председателей комитетов по парламентским делам в здании парламента и сошлись во мнении о необходимости скорейшего созыва внеочередной сессии, поскольку нельзя допускать задержек с мерами по борьбе с ростом цен. В случае официального решения о проведении голосования на выборах председателя 4 октября договорились подать требование о созыве на основании статьи 53 конституции.

Эта статья устанавливает, что при требовании четверти или более от общего числа депутатов любой из палат «кабинет обязан принять решение о созыве», однако сроки не определены.

