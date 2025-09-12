Роботизация товарной выкладки = эксперимент по сокращению персонала — Seven-Eleven

Новости

Токио, 9 сентября (Jiji Press) – Seven-Eleven Japan Co. (Токио) 9 сентября показала журналистам магазин в столичном районе, где внедрены несколько роботов для товарной выкладки и уборки. Цель — автоматизировать операции, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на продаже товаров за прилавком и управлении торговым пространством. Эксперимент продлится до ноября для проверки эффективности. В перспективе планируется расширить внедрение в другие магазины.

Был представлен магазин «Аракава-Нисиогу 7-тёме», расположенный в районе Аракава города Токио. Роботы выкладывают напитки в пластиковых бутылках и консервированные алкогольные напитки в подсобном помещении, выставляя около 80 бутылок в час, как сообщил представитель компании. Также внедрены роботы для мытья окон и уборки полов. Внедрен аватар-консультант для удаленного обслуживания клиентов и ответов на вопросы о самообслуживании и рекомендациях.

