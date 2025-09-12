Электрическая чашка усиливает солёный вкус = реагирование на заботу о здоровье — Kirin HD

Новости

Токио, 9 сентября (Jiji Press) – Kirin Holdings начала продажу «Electric Salt Cup» с функцией усиления солёного вкуса и умами с помощью электричества в официальном интернет-магазине. Отвечая на заботу потребителей о здоровье, компания рассматривает зарубежное развитие этой посуды, которая не ухудшает вкус блюд даже при снижении содержания соли.

Механизм работы заключается в том, что чашка пропускает слабый электрический ток, что делает ионы, являющиеся основой солёного вкуса, более доступными для языка, усиливая восприятие вкуса. Предполагается использование для супов и мисо-супов. Цена продажи составляет 26 950 йен, планируется продажа в магазинах бытовой техники с ноября.

Компания также продаёт товары в форме ложки с использованием аналогичной технологии и планирует начать развитие в азиатском регионе с будущего года. Управляющий директор Ёсимура Томэру, выступавший на пресс-конференции в Токио 9 сентября, заявил: «Мы будем активно развивать этот бизнес, чтобы люди могли вести хотя бы немного более богатую и здоровую жизнь».

