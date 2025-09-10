Премьер-министр Исиба примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Новости

Токио, 9 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру планирует посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца, чтобы выступить с речью, сообщили осведомлённые источники.

Ожидается, что это будет его последняя зарубежная поездка в качестве премьер-министра, поскольку 7 сентября Исиба заявил о своей отставке.

Ожидается, что в своей речи Исиба призовёт к поддержанию и укреплению свободного и открытого международного порядка. Он, возможно, включит своё мнение о Второй мировой войне в речь, посвящённую 80-летию её окончания, которое отмечают в этом году.

В ходе поездки Исиба может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

Тем временем на международной конференции, которая состоится 22 сентября в Нью-Йорке, правительство Японии планирует высказать свою позицию относительно признания палестинского государства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме