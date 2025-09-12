Американский авиатор получил пять лет лишения свободы во второй инстанции

Новости

Наха, Окинава, 10 сентября (Jiji Press) – Американский авиатор приговорен к пяти годам лишения свободы за похищение и сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой на Окинаве.

10 сентября в филиале Фукуокского высшего суда в Нахе состоялось заседание апелляционного суда по делу авиатора ВВС США Бреннона Вашингтона (26 лет), дислоцированного на авиабазе Кадена ВВС США, обвиняемого в похищении несовершеннолетней девочки с целью развратных действий и принуждении к половому сношению. Председательствующий судья Миура Такаси поддержал решение суда первой инстанции города Наха о пяти годах лишения свободы и отклонил апелляцию стороны защиты.

Сторона защиты утверждала невиновность, заявляя, что показания девочки-потерпевшей не заслуживают доверия, однако председательствующий судья Миура признал их достоверными на основании записей камер видеонаблюдения. Относительно утверждения защиты о том, что показания расходятся с показаниями членов семьи, суд отметил: «учитывая напряженную ситуацию, можно ожидать возникновения несоответствий».

Суд также указал, что «можно признать намерение совершить развратные действия», поскольку подсудимый посадил девочку в автомобиль, отвез к себе домой и немедленно приступил к сексуальным действиям.

Согласно приговору, в декабре 2023 года подсудимый Вашингтон, зная, что девочка не достигла 16-летнего возраста, заманил ее в машину в парке в префектуре Окинава с развратными целями, привез к себе домой и совершал с ней сексуальные действия.

