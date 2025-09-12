Межпартийная парламентская лига призывает к признанию Палестины

Новости

Токио, 11 сентября (Jiji Press) – Межпартийные парламентарии во главе с генеральным секретарем «Парламентской ассоциации за пересмотр гуманитарной дипломатии» Томоко Абэ, депутатом Палаты представителей от Конституционно-демократической партии Японии, в четверг встретились с министром иностранных дел Такэси Ивая в здании МИД Японии и вручили ему петицию с требованием признать Палестину в качестве суверенного государства.

Во время встречи министр Ивая заявил, что, хотя Япония «рано или поздно» признает Палестину, ей необходимо «серьезно и всесторонне подумать о том, как продвигать «решение о двух государствах»», поскольку Израиль ужесточает свою позицию в ответ на движение международного сообщества по признанию палестинского государства.

В письменной петиции группа подчеркнула, что «сейчас самое время ускорить признание государства Палестины», учитывая ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в палестинском автономном регионе Газа.

Группа сообщила, что собрала подписи в поддержку петиции от более чем 200 парламентариев различных партий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]