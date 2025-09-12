Toyota возобновляет требования о снижении цен на комплектующие

Новости

Нагоя, 11 сентября (Jiji Press) – Компания Toyota Motor возобновляет переговоры с малыми и средними предприятиями-поставщиками о снижении цен на комплектующие с нижнего полугодия 2025 финансового года (октябрь 2025 – март 2026 года), как стало известно в четверг [английская версия добавляет: ведущий японский автопроизводитель]. Подобные требования выдвигаются впервые за 4 года. Это делается с целью снижения затрат на закупки и укрепления конкурентоспособности.

Toyota обычно проводит переговоры о ценах с поставщиками комплектующих дважды в год, однако с верхнего полугодия 2022 финансового года воздерживалась от требований о снижении цен, учитывая влияние пандемии коронавируса и рост цен на сырьё. Речь идёт о малых и средних производителях комплектующих, подпадающих под действие закона о субподряде. Размер требуемого снижения цен будет определяться в индивидуальном порядке в зависимости от финансового положения каждого предприятия, типа комплектующих и других обстоятельств.

