Количество столетних долгожителей достигло 99 763 человек — 55-й год подряд роста, женщины составляют 88% — Министерство здравоохранения

Токио, 12 сентября (Jiji Press) – Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило 12 сентября, что количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше по всей стране по состоянию на 1 сентября составило 99 763 человека, обновив рекорд 55-й год подряд. Согласно статистике, основанной на реестре основного учета населения, это на 4 644 человека больше, чем в прошлом году, при этом женщины составили 87 784 человека, что составляет около 88% от общего числа.

Количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше составляло 153 человека в 1963 году, когда началось ведение статистики, но превысило 1 000 человек в 1981 году и 10 000 человек в 1998 году. В 2012 году превысило 50 000 человек, в 2022 году превысило 90 000 человек, и в этом году приблизилось к 100 000 человек.

Количество людей в возрасте 100 лет и старше на 100 000 населения составляет 80,58 человека. В разбивке по префектурам Симанэ занимает первое место с 168,69 человека, став первой 13-й год подряд, за ней следуют Коти (157,16 человека) и Тоттори (144,63 человека). Наименьший показатель в Сайтаме (48,50 человека), за которой следуют Айти (53,00 человека) и Осака (55,44 человека).

Самой пожилой в стране является 114-летняя женщина Кагава Сигэко (город Яматокорияма, префектура Нара), а самым пожилым мужчиной — 111-летний Мидзуно Киётака (город Ивата, префектура Сидзуока). Эсаки Рэона, получивший Нобелевскую премию по физике в 1973 году, также отметил 100-летие в марте этого года.

Количество людей, которые отметят 100-летие в этом году, составляет 52 310 человек. Всем соответствующим лицам будут вручены поздравительные грамоты и серебряные кубки.

Количество столетних долгожителей по префектурам

Префектура 100+ лет На 100 000 населения (Место)
Хоккайдо 5 157 102,26 (26)
Аомори 959 82,32 (35)
Иватэ 1 284 112,14 (17)
Мияги 1 828 81,32 (36)
Акита 962 107,25 (21)
Ямагата 1 199 118,60 (12)
Фукусима 1 794 102,93 (25)
Ибараки 2 096 74,70 (40)
Тотиги 1 421 75,38 (39)
Гумма 1 598 84,55 (33)
Сайтама 3 556 48,50 (47)
Тиба 3 580 57,27 (44)
Токио 8 150 57,48 (43)
Канагава 5 386 58,38 (42)
Ниигата 2 538 120,91 (11)
Тояма 1 070 107,32 (20)
Исикава 1 018 92,71 (27)
Фукуи 762 103,11 (23)
Яманаси 919 116,18 (14)
Нагано 2 661 133,92 (5)
Гифу 1 706 89,04 (29)
Сидзуока 3 025 85,77 (31)
Айти 3 954 53,00 (46)
Миэ 1 449 84,69 (32)
Сига 1 026 73,18 (41)
Киото 2 209 87,66 (30)
Осака 4 855 55,44 (45)
Хёго 4 109 76,99 (38)
Нара 1 158 90,12 (28)
Вакаяма 961 109,20 (19)
Тоттори 768 144,63 (3)
Симанэ 1 083 168,69 (1)
Окаяма 1 886 103,00 (24)
Хиросима 2 864 105,53 (22)
Ямагути 1 606 125,37 (7)
Токусима 760 110,95 (18)
Кагава 1 031 112,43 (16)
Эхимэ 1 563 122,49 (9)
Коти 1 031 157,16 (2)
Фукуока 4 295 84,35 (34)
Сага 889 112,82 (15)
Нагасаки 1 567 125,16 (8)
Кумамото 2 254 132,82 (6)
Оита 1 323 121,94 (10)
Миядзаки 1 225 118,59 (13)
Кагосима 2 091 136,49 (4)
Окинава 1 137 77,56 (37)


Кагава Сигэко, самая пожилая жительница страны в возрасте 114 лет — 30 июля, город Яматокориама, префектура Нара (предоставлено администрацией города)


Мидзуно Киётака (крайний слева), самый пожилой мужчина, которому исполнилось 111 лет, получает букет цветов — 14 марта, город Ивата, префектура Сидзуока (предоставлено администрацией города)

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press долгожители Японии столетние люди статистика населения