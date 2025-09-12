Количество столетних долгожителей достигло 99 763 человек — 55-й год подряд роста, женщины составляют 88% — Министерство здравоохранения

Новости

Токио, 12 сентября (Jiji Press) – Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило 12 сентября, что количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше по всей стране по состоянию на 1 сентября составило 99 763 человека, обновив рекорд 55-й год подряд. Согласно статистике, основанной на реестре основного учета населения, это на 4 644 человека больше, чем в прошлом году, при этом женщины составили 87 784 человека, что составляет около 88% от общего числа.

Количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше составляло 153 человека в 1963 году, когда началось ведение статистики, но превысило 1 000 человек в 1981 году и 10 000 человек в 1998 году. В 2012 году превысило 50 000 человек, в 2022 году превысило 90 000 человек, и в этом году приблизилось к 100 000 человек.

Количество людей в возрасте 100 лет и старше на 100 000 населения составляет 80,58 человека. В разбивке по префектурам Симанэ занимает первое место с 168,69 человека, став первой 13-й год подряд, за ней следуют Коти (157,16 человека) и Тоттори (144,63 человека). Наименьший показатель в Сайтаме (48,50 человека), за которой следуют Айти (53,00 человека) и Осака (55,44 человека).

Самой пожилой в стране является 114-летняя женщина Кагава Сигэко (город Яматокорияма, префектура Нара), а самым пожилым мужчиной — 111-летний Мидзуно Киётака (город Ивата, префектура Сидзуока). Эсаки Рэона, получивший Нобелевскую премию по физике в 1973 году, также отметил 100-летие в марте этого года.

Количество людей, которые отметят 100-летие в этом году, составляет 52 310 человек. Всем соответствующим лицам будут вручены поздравительные грамоты и серебряные кубки.

Количество столетних долгожителей по префектурам

Префектура 100+ лет На 100 000 населения (Место) Хоккайдо 5 157 102,26 (26) Аомори 959 82,32 (35) Иватэ 1 284 112,14 (17) Мияги 1 828 81,32 (36) Акита 962 107,25 (21) Ямагата 1 199 118,60 (12) Фукусима 1 794 102,93 (25) Ибараки 2 096 74,70 (40) Тотиги 1 421 75,38 (39) Гумма 1 598 84,55 (33) Сайтама 3 556 48,50 (47) Тиба 3 580 57,27 (44) Токио 8 150 57,48 (43) Канагава 5 386 58,38 (42) Ниигата 2 538 120,91 (11) Тояма 1 070 107,32 (20) Исикава 1 018 92,71 (27) Фукуи 762 103,11 (23) Яманаси 919 116,18 (14) Нагано 2 661 133,92 (5) Гифу 1 706 89,04 (29) Сидзуока 3 025 85,77 (31) Айти 3 954 53,00 (46) Миэ 1 449 84,69 (32) Сига 1 026 73,18 (41) Киото 2 209 87,66 (30) Осака 4 855 55,44 (45) Хёго 4 109 76,99 (38) Нара 1 158 90,12 (28) Вакаяма 961 109,20 (19) Тоттори 768 144,63 (3) Симанэ 1 083 168,69 (1) Окаяма 1 886 103,00 (24) Хиросима 2 864 105,53 (22) Ямагути 1 606 125,37 (7) Токусима 760 110,95 (18) Кагава 1 031 112,43 (16) Эхимэ 1 563 122,49 (9) Коти 1 031 157,16 (2) Фукуока 4 295 84,35 (34) Сага 889 112,82 (15) Нагасаки 1 567 125,16 (8) Кумамото 2 254 132,82 (6) Оита 1 323 121,94 (10) Миядзаки 1 225 118,59 (13) Кагосима 2 091 136,49 (4) Окинава 1 137 77,56 (37)



Кагава Сигэко, самая пожилая жительница страны в возрасте 114 лет — 30 июля, город Яматокориама, префектура Нара (предоставлено администрацией города)



Мидзуно Киётака (крайний слева), самый пожилой мужчина, которому исполнилось 111 лет, получает букет цветов — 14 марта, город Ивата, префектура Сидзуока (предоставлено администрацией города)

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]