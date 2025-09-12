Количество столетних долгожителей достигло 99 763 человек — 55-й год подряд роста, женщины составляют 88% — Министерство здравоохранения
НовостиОбщество Здоровье
Токио, 12 сентября (Jiji Press) – Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило 12 сентября, что количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше по всей стране по состоянию на 1 сентября составило 99 763 человека, обновив рекорд 55-й год подряд. Согласно статистике, основанной на реестре основного учета населения, это на 4 644 человека больше, чем в прошлом году, при этом женщины составили 87 784 человека, что составляет около 88% от общего числа.
Количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше составляло 153 человека в 1963 году, когда началось ведение статистики, но превысило 1 000 человек в 1981 году и 10 000 человек в 1998 году. В 2012 году превысило 50 000 человек, в 2022 году превысило 90 000 человек, и в этом году приблизилось к 100 000 человек.
Количество людей в возрасте 100 лет и старше на 100 000 населения составляет 80,58 человека. В разбивке по префектурам Симанэ занимает первое место с 168,69 человека, став первой 13-й год подряд, за ней следуют Коти (157,16 человека) и Тоттори (144,63 человека). Наименьший показатель в Сайтаме (48,50 человека), за которой следуют Айти (53,00 человека) и Осака (55,44 человека).
Самой пожилой в стране является 114-летняя женщина Кагава Сигэко (город Яматокорияма, префектура Нара), а самым пожилым мужчиной — 111-летний Мидзуно Киётака (город Ивата, префектура Сидзуока). Эсаки Рэона, получивший Нобелевскую премию по физике в 1973 году, также отметил 100-летие в марте этого года.
Количество людей, которые отметят 100-летие в этом году, составляет 52 310 человек. Всем соответствующим лицам будут вручены поздравительные грамоты и серебряные кубки.
Количество столетних долгожителей по префектурам
|Префектура
|100+ лет
|На 100 000 населения
|(Место)
|Хоккайдо
|5 157
|102,26
|(26)
|Аомори
|959
|82,32
|(35)
|Иватэ
|1 284
|112,14
|(17)
|Мияги
|1 828
|81,32
|(36)
|Акита
|962
|107,25
|(21)
|Ямагата
|1 199
|118,60
|(12)
|Фукусима
|1 794
|102,93
|(25)
|Ибараки
|2 096
|74,70
|(40)
|Тотиги
|1 421
|75,38
|(39)
|Гумма
|1 598
|84,55
|(33)
|Сайтама
|3 556
|48,50
|(47)
|Тиба
|3 580
|57,27
|(44)
|Токио
|8 150
|57,48
|(43)
|Канагава
|5 386
|58,38
|(42)
|Ниигата
|2 538
|120,91
|(11)
|Тояма
|1 070
|107,32
|(20)
|Исикава
|1 018
|92,71
|(27)
|Фукуи
|762
|103,11
|(23)
|Яманаси
|919
|116,18
|(14)
|Нагано
|2 661
|133,92
|(5)
|Гифу
|1 706
|89,04
|(29)
|Сидзуока
|3 025
|85,77
|(31)
|Айти
|3 954
|53,00
|(46)
|Миэ
|1 449
|84,69
|(32)
|Сига
|1 026
|73,18
|(41)
|Киото
|2 209
|87,66
|(30)
|Осака
|4 855
|55,44
|(45)
|Хёго
|4 109
|76,99
|(38)
|Нара
|1 158
|90,12
|(28)
|Вакаяма
|961
|109,20
|(19)
|Тоттори
|768
|144,63
|(3)
|Симанэ
|1 083
|168,69
|(1)
|Окаяма
|1 886
|103,00
|(24)
|Хиросима
|2 864
|105,53
|(22)
|Ямагути
|1 606
|125,37
|(7)
|Токусима
|760
|110,95
|(18)
|Кагава
|1 031
|112,43
|(16)
|Эхимэ
|1 563
|122,49
|(9)
|Коти
|1 031
|157,16
|(2)
|Фукуока
|4 295
|84,35
|(34)
|Сага
|889
|112,82
|(15)
|Нагасаки
|1 567
|125,16
|(8)
|Кумамото
|2 254
|132,82
|(6)
|Оита
|1 323
|121,94
|(10)
|Миядзаки
|1 225
|118,59
|(13)
|Кагосима
|2 091
|136,49
|(4)
|Окинава
|1 137
|77,56
|(37)
Jiji Press долгожители Японии столетние люди статистика населения