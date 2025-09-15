Правительство расширило санкции против России, добавив в список китайские организации

Новости

Токио, 12 сентября (Jiji Press) — В правительство Японии на заседании кабинета министров приняло решение о введении дополнительных санкций против России в связи с продолжающимся вторжением в Украину. В рамках новых мер будут заморожены активы 51 организации и 14 физических лиц, связанных с Россией. Кроме того, введён запрет на экспорт в 11 организаций из России, Китая, Турции и других стран.

Данные меры направлены на усиление борьбы с попытками обхода санкций через третьи страны. Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции отметил: «Эти меры способствуют международным усилиям по решению проблем, связанных с Украиной».

Тем временем Министерство иностранных дел частично ослабило ограничения на поездки в Россию, разрешив японским гражданам посещать и находиться в стране в случае крайней необходимости для ведения бизнеса, учёбы и исследований. При этом предупреждение 3-го уровня против поездок в Россию остаётся в силе. Данное послабление, принятое по просьбам японских компаний, имеющих представительства в России, не распространяется на приграничные с Украиной регионы, для которых действует предупреждение 4-го уровня с призывом к эвакуации японских граждан.







