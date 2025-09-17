Организаторы Osaka Expo призывают к повторному использованию павильонов после завершения выставки

Новости

Осака, 16 сентября (Jiji Press). Всемирная выставка 2025 года в Осаке (западная Япония) завершится 13 октября, и организаторы призывают местные органы власти и компании повторно использовать здания и оборудование павильонов, включая кондиционеры и освещение.

Этот призыв соответствует одной из центральных тем выставки: заботе об окружающей среде и построению устойчивого общества.

В принципе, павильоны и их оборудование будут демонтированы и вывезены после завершения шестимесячного мероприятия. Тем временем, Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 года запустила в августе 2024 года веб-сайт, на котором можно было бы предложить бывшие в употреблении материалы и оборудование.

В настоящее время на сайте «Мяку-Ити» представлено более 100 лотов, включая элементы павильонов, созданные известными деятелями. Победители торгов будут выбраны после обсуждения с заинтересованными сторонами, включая варианты их повторного использования.

Западный город Фукуяма префектуры Хиросима надеется приобрести «Игровую площадку жизни: павильон медуз» – тематический павильон, созданный музыкантом Накадзимой Сатико.

