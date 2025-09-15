Китайские корабли вторглись в территориальные воды у Сенкаку и приблизились к японскому рыболовному судну

Новости

Токио, 14 сентября (Jiji Press) – Два корабля китайской морской полиции «Хайцзин» в воскресенье нарушили японские территориальные воды у островов Сенкаку в районе города Исигаки префектуры Окинава. Когда китайские суда попытались приблизиться к японскому рыболовному судну, ведшему промысел в этих водах, патрульный корабль японской береговой охраны обеспечил безопасность рыболовов и потребовал от китайских судов покинуть территориальные воды.

Это первое вторжение китайских официальных судов в японские воды у архипелага в Восточно-Китайском море с 12 сентября.

По данным 11-го регионального управления береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, два корабля «Хайцзин» вошли в японские воды у острова Минамикодзима около 7:00 утра в воскресенье. Они приближались к работавшему японскому рыболовному судну и находились поблизости. К 19:20 того же дня оба корабля покинули территориальные воды у данного острова.

Управляемые Японией острова являются также предметом территориальных претензий Китая, который называет их Дяоюйдао.

