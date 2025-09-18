Мир переживает затянувшуюся «опасную жару» = Япония столкнулась с ней в течение 70% летнего периода — американский исследовательский институт

Новости

Нью-Йорк, 17 сентября (Jiji Press) – американский климатический исследовательский институт «Climate Central» 17 сентября опубликовал результаты анализа, согласно которым «опасная жара», угрожающая здоровью, продлилась по всему миру в период с июня по август этого года из-за изменения климата. В Японии количество дней с опасно высокими температурами составило 62 дня, что составляет около 70% от указанного периода.

Анализ охватил 240 стран, территорий и островов, а также 940 городов. В качестве критерия опасной жары была установлена температура, являющаяся границей между верхними 10% и остальными 90% температур, наблюдавшихся в каждом регионе за последние 30 лет (1991-2020 годы). Было отмечено, что при температурах, превышающих этот критерий, люди не могут адаптироваться, и возрастает риск теплового удара и других заболеваний.

По странам наибольшее количество дней с опасной жарой было зафиксировано в карибском островном государстве Ямайка — 74 дня. Из них 59 дней были вызваны изменением климата. 62 дня в Японии заняли седьмое место в мире, при этом влияние изменения климата было признано в течение 22 дней.







