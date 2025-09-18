Трубы канализации протяженностью 300 км нуждаются в принятии мер

Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press) – Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 17 сентября опубликовало результаты общенационального обследования канализационных труб, эксплуатируемых свыше 30 лет, проведенного в связи с аварией провала дорожного покрытия, произошедшей в январе в городе Ясио префектуры Сайтама. Общая протяженность трубопроводов, оцененных как «требующие принятия мер» высокой степени срочности, составила около 300 км. Министерство требует от муниципалитетов, управляющих канализационными системами, скорейшего принятия соответствующих мер, планируя также предоставить техническую и финансовую поддержку.

В марте министерство потребовало от муниципалитетов по всей стране провести в течение года обследование около 5000 км трубопроводов диаметром 2 метра и более, эксплуатируемых свыше 30 лет, для оценки состояния коррозии, провисания и повреждений. Среди них приоритетное обследование около 813 км (в 43 префектурах, исключая Гумма, Фукуи, Сага и Оита) с конструкцией, аналогичной месту аварии, планировалось завершить к лету.

Общенациональное обследование канализационных труб, эксплуатируемых 30 лет и более, проводилось методом визуального осмотра и с использованием беспилотников после аварии провала дорожного покрытия, в результате которой в январе грузовик провалился в воронку в городе Ясио префектуры Сайтама, расположенной рядом с Токио.

По состоянию на август обследование было завершено на протяженности около 621 км трубопроводов. Министерство пришло к выводу, что 72 км в 35 префектурах требуют принятия срочных мер в течение года в принципе. Было установлено, что меры должны быть приняты в течение пяти лет после первоначального ремонта на протяженности около 225 км в 36 префектурах.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]