Ограничение приема иностранцев: создание системы отмены натурализации — предложение Исин

Токио, 17 сентября (Jiji Press) – Японская партия инноваций (Nippon Ishin no Kai) подготовила предложение по политике в отношении иностранцев. Партия выдвинула «общее количественное регулирование», предусматривающее установление верхнего предела доли иностранцев в общей численности населения Японии и ограничение их приема. Также была выдвинута идея ужесточения проверки при получении гражданства и создания системы отмены натурализации. Предложение будет подано министру юстиции Судзуки Кэйсукэ 19 сентября.

Конкретные цифры верхнего предела приема не были включены в предложение. По этому поводу сопредседатель партии Фудзита Фумитакэ на пресс-конференции подчеркнул: «Необходимо сдерживать эту долю на максимально низком уровне».

Предложение также критикует правительственный подход к приему иностранцев как «иммиграционную политику без национальной стратегии». Партия потребовала создания нового министерского поста, ответственного за политику в отношении иностранцев, а также введения ограничений на приобретение земли иностранцами и иностранным капиталом.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]