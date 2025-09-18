Политическая нестабильность во Франции не повлияет на инвестиции японских компаний — губернатор северного региона

Осака, 17 сентября (Jiji Press) – Политическая нестабильность во Франции не повлияет на инвестиции японских компаний в европейскую страну, заявил во вторник председатель регионального совета северного французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

В интервью Jiji Press, проведенном в связи с проходящей Всемирной выставкой в японском городе Осака, Бертран заявил, что, хотя нестабильность в парламенте является проблемой, с которой сталкивается страна, очень сильные системы поддерживают Францию.

Бертран, влиятельный представитель консерваторов, который участвовал в президентских выборах во Франции в 2022 году, проявляет готовность выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в 2027 году.

Отмечая, что немногие европейские страны имеют стопроцентную политическую стабильность, Бертран подчеркнул, что О-де-Франс способен предложить большие стратегические и экономические возможности японским компаниям, поскольку находится в непосредственной близости от крупных экономических центров Европы, таких как Лондон, Брюссель и Амстердам. Регион когда-то процветал за счет угледобычи и текстильного бизнеса.

フランス北部オードフランス地域圏のグザビエ・ベルトラン議会議長（知事）＝１７日、大阪市此花区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

