Физик Фумитака Сато, внёсший вклад в исследование чёрных дыр, умер в возрасте 87 лет
НовостиНаука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 сентября (Jiji Press). Японский физик-теоретик Сато Фумитака, известный своим вкладом в разгадку тайны чёрных дыр, скончался 14 сентября от бактериальной пневмонии в больнице города Киото на западе Японии. Ему было 87 лет.
Вдохновлённый Юкавой Хидэки, лауреатом Нобелевской премии по физике 1949 года, Сато начал свою карьеру как физик.
В 1972 году Сато, доцент факультета естественных наук университета, совместно с Томимацу Акирой, тогдашним аспирантом, а сейчас почётным профессором Университета Нагоя, открыл решение Томимацу-Сато для структуры чёрных дыр, основанное на общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Став профессором Киотского университета в 1974 году, Сато возглавлял Институт теоретической физики имени Юкавы и научный факультет университета. Он также возглавлял Физическое общество Японии и Мемориальный фонд Юкавы.
Почётный профессор Киотского университета написал множество книг, знакомящих широкого круга читателей с красотой космоса и физики.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]