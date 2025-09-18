Nissan делает ставку на китайские запчасти ради снижения затрат

Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press) – Проходящая реконструкцию компания Nissan Motor 17 сентября объявила, что рассматривает расширение использования китайских автозапчастей в рамках мер по снижению затрат. Компания планирует сдерживать расходы путем принятия универсальных продуктов от китайских производителей с высокой ценовой конкурентоспособностью.

Что касается китайских автозапчастей, Томита Тацузо, курирующий рассмотрение мер по снижению затрат, оценил перед журналистами: «Качество постоянно улучшается». Китайские производители автозапчастей имеют базы по всему миру, и он выразил намерение рассмотреть сотрудничество в регионах за пределами Японии и Китая.

В апреле Nissan запустила свой новый электромобиль N7 на китайском рынке, который пользуется высоким спросом.

«Мы освоили китайский способ ведения бизнеса», — сказал Томита. «Задача сейчас заключается в том, как мы будем применять его [в наших операциях]», — добавил он, указывая, что компания будет использовать ноу-хау, полученное благодаря продажам N7 в Китае.







